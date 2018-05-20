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"التموين": نخطط لإنشاء 12 منطقة لوجستية لخفض الأسعار بنحو 30%

الأحد 20/مايو/2018 - 04:32 ص
التموين: نخطط لإنشاء 12 منطقة لوجستية لخفض الأسعار بنحو 30%
إبراهيم عشماوى
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دعاء عبد الحليم
 
قال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، إن لجهاز لديه أراضٍ غير مستغلة بمساحة تتراوح من 6 إلى 7 ملايين متر، تابعة للصوامع والتخزين وللشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والشركة القابضة وهيئة السلع التموينية واللجنة العامة للمساعدات، وأكبر جهات الولاية امتلاكًا للأصول هو جهاز تنمية التجارة الداخلية بمساحة تقدر بـ2.6 مليون متر مربع.

وأضاف عشماوي، لـ"الفجر"، أنه تم تكليفي بصفتي مساعد أول لوزير التموين بملف الاستثمار وإدارة الأصول، وإعادة توظيفها بأسلوب اقتصادي يدر عائدًا على الوزارة.

وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يستهدف زيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطي 50% من المحافظات، وتصل إلى 12 منطقة لوجستية بمساحة 20 فدانًا للمنطقة الواحدة، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة بمساحات لا تقل عن 19 فدانًا للسوق الواحدة، وإنشاء مراكز تجارية بكل محافظة بمساحات لا تقل عن 100 ألف متر، والمراكز اللوجيستية ستعمل على خفض الأسعار بنحو 30% في مجال الخضر والفاكهة التي كان يتم إهدارها بسبب سوء النقل والتخزين.
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