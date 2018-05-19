إيمي والرداد يهربان من الشرطة ويقرران التوبة في "عزمي وأشجان"

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "عزمي وأشجان"، إكتشاف عزمي والذي يجسد دوره الفنان حسن الرداد أن زوجته أشجان والتي تجسد دورها الفنانة إيمي سمير غانم، "نصابة" هي وخالها، عندما تفاجأ بها في سيارة الأموال بعد سرقتهم للبنك.

واكتشفت أشجان، أيضًا أن عزمي يعمل بالنصب منذ سنين ولديه مخزن وأعوان، لذا اتفق الثنائي على التوبة وحرق أموالهم وأنهم لن يعودان للنصب مرة أخرى من أجل طفلهم.





"عزمي وأشجان"، بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبي محمود الليثي، من إخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.



