محمد عبدالعزيز يبعث برسالة لوالده "الساحر" بمناسبة رمضان

تواصل الفنان محمد عبد العزيز، مع والده النجم الراحل محمود عبد العزيز، عبر رسالة بمناسبة اليوم الأول من شهر رمضان.



محمد كتب على "إنستجرام": "كل سنة وحضرتك طيب وبخير يا أبويا وصاحبي وأخويا وكل ما ليا، أتمنى تكون هدايا بتوصل لحضرتك، وأتمنى إني أكون مشرفك وربنا يقدرني وأفضل مشرف حضرتك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا ببعض على خير".



وأضاف: "وزي السنة اللي فاتت وطول ما أنا لسه على وش الأرض، عايز أهدي لحضرتك كل حاجة بعملها سواء إنتاج أو تمثيل أو أي حاجه كويسة بعملها وتبسطك، أو أي خير بعمله زي ما علمتني، وبرضه بهدى لحضرتك صيامي وكل ركعة وكل حرف هقرأه من المصحف الشريف، ربنا يتقبل مني ويقدرني وأبقى ربعك في أي حاجة»



واختتم كلامه قائلا: "رمضان كريم، كل سنة وحضراتكم جميعا بألف صحة وسلامة وخير وربنا يريح قلوبكم ويفرحها ويشفي كل مريض ويرجع كل بعيد ويصبر أي واحد موجوع، ويهون علينا جميعا بحق الشهر الفضيل، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".



يذكر أن محمد محمود عبد العزيز، يشارك في السباق الرمضاني ببطولة مسلسل «فوق السحاب»، من بطولة هاني سلامة، عفاف شعيب، إبراهيم نصر، إيهاب فهمي، أحمد عبدالله محمود.

