البابا تواضروس يعين الأنبا دانيال سكرتيرًا للمجمع المقدس
الجمعة 18/مايو/2018 - 02:58 م
إيريني صفوت
عين البابا تواضروس، بمشاركة أساقفة الكنيسة، الأنبا دانيال، أسقف المعادي، سكرتيرًا للمجمع المقدس، بدلاً عن الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط البلد.
وترأس البابا تواضروس الثاني، الاجتماع السنوي للمجمع المقدس، بمركز لوجوس بالمقر البابوى في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
وأجرىت، خلال الاجتماع، انتخابات سكرتارية المجمع، بعد انتهاء مدتهم القانونية، وهم: الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، والسكرتير العام، والأنبا توماس أسقف القوصية، والأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، والأنبا يوسف، أسقف جنوبى الولايات المتحدة، السكرتارية المساعدون، وسيتم إقرار حركة التغييرات فى عدد من المناصب الإدارية بالكنيسة، مثل مقررى اللجان العامة للمجمع، ورؤساء المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية.