البابا تواضروس يعين الأنبا دانيال سكرتيرًا للمجمع المقدس

عين البابا تواضروس، بمشاركة أساقفة الكنيسة، الأنبا دانيال، أسقف المعادي، سكرتيرًا للمجمع المقدس، بدلاً عن الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط البلد.





وترأس البابا تواضروس الثاني، الاجتماع السنوي للمجمع المقدس، بمركز لوجوس بالمقر البابوى في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



