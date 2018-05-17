كريم عبدالخالق يوجه رسالة شكر لهذا الشخص والسبب! (فيديو)

حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".



وكان من بين ضيوف الندوة، الفنان كريم عبدالخالق، والذي وجه شكر خاص لمدرب التمثيل ياسين عصامي، حيث وقف بجانبه خلال تدريبات مشاهد شخصية "يوسف العجمي" في مسلسل "الأب الروحي" ويكن له كل الإحترام والفضل والتقدير.