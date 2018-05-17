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كريم عبدالخالق يوجه رسالة شكر لهذا الشخص والسبب! (فيديو)

الخميس 17/مايو/2018 - 06:40 م
كريم عبدالخالق يوجه رسالة شكر لهذا الشخص والسبب! (فيديو)
كريم عبدالخالق
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محمد علي - تصوير: هادي كرم - بلال أحمد
 
حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".

وكان من بين ضيوف الندوة، الفنان كريم عبدالخالق، والذي وجه شكر خاص لمدرب التمثيل ياسين عصامي، حيث وقف بجانبه خلال تدريبات مشاهد شخصية "يوسف العجمي" في مسلسل "الأب الروحي" ويكن له كل الإحترام والفضل والتقدير.
المزيد عن: يوسف العجمي ياسين عصامي نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم عبدالخالق فن سينما دراما الفجر الفني الأب الروحي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
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