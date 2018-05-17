خبير اقتصادى: حالة من القلق تسيطر علي المستثمرين بعد تراجع المؤشر الرئيسي

قال سعيد الفقي المحلل المالي بشركة اصول لتداول الاوراق المالية انه مع نهاية تداولات الاسبوع انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند نهاية التداولات واغلق عند 16877 نقطة بأحجام تداول ٨٦٩ ورقة و٣٦٩ورقةو٢٠٧ورقة .





مع استمرار حالة القلق والترقب لدي المستثمرين من انتهاء الحركة التصحيحيةعند هذة المستويات ام استمرارها.





وأوضح الفقي في تصريح خاص لـ "الفجر" أن تركيزنا الان علي مستوي 16800 نقطة مستوي دعم قوي نتوقع ان تنتهي بالقرب منة الموجة التصحيحية وبداية نكوين مراكز شرائية جديدة في هذة المناطق وعودة الصعود مرة اخري بعد ملئ الجاب الصعودي من 15500 نقطةالي قرب 18500 نقطة دون توقف أو تصحيح لذلك كان الانخفاض بقوة وبنسبه اعلي من 50٪؜ من اجمالي الصعود خلال الفترة السابقة واللتي صعد فيها السوق من مستوي 15500 نقطة الي 18450نقطة مستهدف للمؤشر الرئيسي خلال الفترة القادمة مستوي مع نهاية تداولات الاسبوع





اما بالنسبة لمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة اختلف ادائة عن المؤشر الرئيسي، حيث صعد مع نهاية تداولات الاسبوع الي 852 والان امامة مستوي مقاومة عند 860 الي 865 ونقطة دعمة الاولي عند مستوي 842 نقطة





ومن المتوقع أن يتحرك في نطاق عرضى ما بين مستويات 845 نقطة الي 865 نقطة خلال الفترة القادمة

حتي ظهور محفزات جديدة تدفع السوق لمستويات اعلي17500نقطة.