الجامعة العربية تطالب بتحيق دولى فى جرائم الاحتلال بغزة

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى إجراء تحقيق دولى في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المتظاهرين فى قطاع غزة خلال اجتماع خاص لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة، اليوم الخميس.

وبناء على طلب من السعودية، كان الاجتماع حول العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، والقرار الأمريكي بنقل سفارته من تل أبيب إلى القدس، وفقًا لجامعة الدول العربية.