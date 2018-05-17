مشاورات ألمانية روسية بشأن الاتفاق الإيراني وسوريا وأوكرانيا

صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، أنها ستبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باجتماع في سوتشي يوم غد الجمعة، الاتفاق الإيراني وسوريا وأوكرانيا، مشيرة إلى أنها لن تتطرق لموضوع العقوبات الأمريكية.





وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي في بلغاريا: بالطبع سأتحدث معه عن الاتفاق الإيراني، وبالتأكيد سنتحدث عن سوريا وكما هو الحال دائمًا، سنتحدث أيضًا حول المسائل المتعلقة بأوكرانيا.





وأشارت المستشارة الألمانية، إلى أنها لن تتطرق لموضوع العقوبات الأمريكية وقالت: مسألة العقوبات الاقتصادية مرتبطة بعض الشيء بتنفيذ سياق اتفاقيات مينسك، لا شيء أكثر من ذلك.





وأضافت ميركل، أتحدث مع الرئيس الروسي من وقت لآخر كما كنت أفعل في الماضي، بغض النظر عن المشاكل التي لدينا مع الولايات المتحدة الآن.





وأعلن ترامب، استئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.



