"السيسي" يتلقي اتصالا من ملك مملكة البحرين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.









وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قدم التهنئة إلى الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لمصر قيادة وشعبًا أن يعيد الله عليها الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات.









ومن جانبه، وجه الرئيس الشكر لملك البحرين على هذا الاتصال الكريم، متمنياً لمملكة البحرين الشقيقة كل التوفيق والازدهار، وللأمة العربية والإسلامية مزيدًا من الوحدة والرفعة.









وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة الأوضاع العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية للتصدي للتحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.









كما تم خلال الاتصال التأكيد على تميز العلاقات المصرية البحرينية على المستويين الرسمي والشعبي، وتطلع القيادتين إلى مواصلة العمل على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق جديدة.



