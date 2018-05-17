تفاصيل الوظائف الخالية بمديرية الصحة بـ"كفر الشيخ"

أعلنت مديرة الصحة والسكان بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة، خلو 62 وظيفة إشرافية وإدارة ومستشفى، وفتح باب التقديم لمدة 30 يومًا لشغل تلك الوظائف، طبقًا لإعلان إدارة الموارد البشرية في المحافزة عن ذلك.



واعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الإعلان بفتح باب تلقي طلبات شغل الوظائف الاشرافية للدرجات الشاغرة بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لمدة 30 يومًا، لهيكلة الجهاز الادارى للدولة بمحافظة كفرالشيخ، واستغلال الخبرات، ترسيخا لمبدأ التنمية البشرية واستغلال الطاقات البشرية التى يتمتع بها جهاز الدولة لبناء وتنمية المحافظة.



وجاء الإعلان الأول لشغل الوظائف الإشرافية لـ62 وظيفة شاغرة منها 14 وظيفة إدارية بالإدارات، و22 إدارة فنية، و12 إدارة صحية، وطلب 12 مديرًا مستشفى عام ومركزي، تكليفًا من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ والديوان العام والوحدات المحلية التابعة للمحافظة.