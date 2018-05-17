9 وظائف خالية بمديرية طرق كفر الشيخ.. تعرف عليها وكيفية الالتحاق بها

أعلنت مديرية الطرق بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبد الحميد عمار، وكيل وزارة الطرق، فتح باب التقديم لشغل 9وظائف اشرافية بالمديرية من بينهم مديرى إدارات.



وقال وكيل الطرق، إنه تم فتح باب التقديم لـ9 وظائف شاغرة لمدة شهر كامل اعتبارًا من تاريخ صدور الاعلان، حيث اعلن عن فتح باب التقدم لوظائف مديرى ادارات" التخطيط والمتابعة، الشئون القانونية، التصميم والمقايسات، مراقبة التنفيذ، الصيانة، المشروعات، الموارد البشرية، الشؤون الإدارية، الشئون المالية"، على أن يتقدم راغبي شغل هذه الإدارات بطلب لإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.