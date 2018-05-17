ننشر الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين من السلع التموينية





قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إن غرفة عمليات الوزارة هي جزء من منظومة مرتبطة بمتابعة السوق، وجزء من مجموعات عمل مركزية تم توزيعهم على مختلف محافظات الجمهورية وعلى القاهرة الكبرى، فيما يتعلق بالتفتيش على جودة المنتجات ومواصفات الأغذية ومدة الصلاحية بالتعاون مع مفتش الصحة.





وأضاف "سويد"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الغرفة تتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بغياب السلع في منطقة معينة، وبناءً عليه يتم توجيه الشكوى للجهة المختصة والتحرك بناءً على هذه الشكوى.





وناشد، المواطنين بالتواصل على الخط الساخن 19805، أو الخط الأرضي 2794665 لتقديم أي شكوى، منوهًا إلى أن غرفة العمليات تعمل يوميًا من 8 صباحًا وحتى 11 مساءًا للمتابعة بشكل لحظي، إلى جانب غرف عمليات للوزارة بجميع المحافظات، فضلًا عن وجود مركز شكاوى تابع لمركز الوزراء يستقبل الشكاوي على مستوى الجمهورية ويوجه الشكوى للوزارة المختصة.





ووجه، رسالة للمواطنين قال خلالها: "لا داعي لتخزين السلع الأساسية، وعدم الاطمئنان من أن السلع غير كافية، والتموين يتم صرفه حتى نهاية الشهر، ويمكن صرف السلع من أي بقالة تموينية".



