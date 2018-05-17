إطلاق أغنية برنامج "زي كل سنة" تقديم فادي إبراهيم على 9090 (فيديو)

أطلقت الصفحة الرسمية للمذيع فادي إبراهيم، الفيديو الدعائي لبرنامج الجديد "زي كل سنة"، الذي يقدمه هذا العام في رمضان من خلال راديو 9090 ويذاع كل يوم في تمام الساعة السادسة مساءً ويعاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم التالي، وهي من ألحان الملحن الكبير عمرو مصطفى، ومن كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع أمين نبيل.

وجاء برنامج "زي كل سنة"، نيابة عن السؤال التقليدي الذي يقوله المصريون كل عام خلال شهر رمضان وهو "صائم ولا زي كل سنة"، ولكن هذا العام يشارك الجماهير مع فادي في البرنامج بل هم أساس البرنامج، حيث تقوم الحلقات حول تذكر ذكريات الأصدقاء والأقارب في رمضان والعادات التي تعودوا عليها كل عام.

وتألق فادي إبراهيم قبل رمضان من خلال تقديمه الموسم الثاني من برنامج "الليلة عندك" على راديو 9090، الذي استضاف فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وقام بعمل العديد من الحوارات واللقاءات الحصرية، وأيضًا أطلق من خلاله مجموعة من المطربين العديد من الأغاني الحصرية وإطلاق ألبوماتهم من خلال البرنامج.