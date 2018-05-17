ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار اليوم الخميس 17-5-2018 في البنوك والحكومية والخاصة

الخميس 17/مايو/2018 - 09:30 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 17-5-2018 في البنوك والحكومية والخاصة
طباعة
 
استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس ، وذلك بعد ارتفاعه أمام الجنيه فى نهاية التعاملات  فى منتصف التعاملات ليقترب من حاجز الـ 18 جنيه.

وسجل فى مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سعر 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع .

وفي بنوك الأهلي ومصر سعر 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط السعر فى السوق الموازى سعر 17.95 جنيه.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 10:20:04 AM