نائب: السلاح انتشر بين العائلات في بولاق الدكرور بعد ثورة يناير



وأشار "إسماعيل"، في لقاء مع قناة الحدث الفضائية، إلى أن هناك جهود مبذولة كبيرة في هذا الشأن ويتم القبض على أي شخص يظهر بسلاح، حتى يرشد عن السلاح.



ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هناك تغيير في الأخلاق جراء أحداث يناير، وبدأ هذا التغير عندما كان الأهالي يأخذون حقهم بيدهم، لافتا إلى أن ذلك بداية الشر، وكان يجب ردع هذه الظاهرة وتطبيق دور الدولة.

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن السلاح انتشر بين العائلات كلها، في الصعيد، وأيضا في بولاق الدكرور، بعد ثورة يناير.