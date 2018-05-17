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نائب: السلاح انتشر بين العائلات في بولاق الدكرور بعد ثورة يناير

الخميس 17/مايو/2018 - 03:04 ص
نائب: السلاح انتشر بين العائلات في بولاق الدكرور بعد ثورة يناير
النائب محمد إسماعيل
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نعيم يوسف
 
قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن السلاح انتشر بين العائلات كلها، في الصعيد، وأيضا في بولاق الدكرور، بعد ثورة يناير.

وأشار "إسماعيل"، في لقاء مع قناة الحدث الفضائية، إلى أن هناك جهود مبذولة كبيرة في هذا الشأن ويتم القبض على أي شخص يظهر بسلاح، حتى يرشد عن السلاح.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هناك تغيير في الأخلاق جراء أحداث يناير، وبدأ هذا التغير عندما كان الأهالي يأخذون حقهم بيدهم، لافتا إلى أن ذلك بداية الشر، وكان يجب ردع هذه الظاهرة وتطبيق دور الدولة.
المزيد عن: مجلس النواب ثورة يناير بولاق الدكرور السلاح
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