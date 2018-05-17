داعية يحذر الصائمين من هذا الأمر



وأضاف "وهدان"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الإنسان إذا صامك يجب أن يصوم معه لسانه، عن أذية خلق الله، وأن تصوم الأذن عن كل ما يغضب الله.

حذر الشيخ رضا وهدان، الداعية الإسلامي، الصائمين من النميمة وترويج الشائعات والأخبار الكاذبة، لافتا إلى أن مثل هؤلاء لا يأخذون من الصوم إلا الجوع والعطش.