داعية يحذر الصائمين من هذا الأمر
الخميس 17/مايو/2018 - 02:26 ص
نعيم يوسف
حذر الشيخ رضا وهدان، الداعية الإسلامي، الصائمين من النميمة وترويج الشائعات والأخبار الكاذبة، لافتا إلى أن مثل هؤلاء لا يأخذون من الصوم إلا الجوع والعطش.
وأضاف "وهدان"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الإنسان إذا صامك يجب أن يصوم معه لسانه، عن أذية خلق الله، وأن تصوم الأذن عن كل ما يغضب الله.
وأضاف "وهدان"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الإنسان إذا صامك يجب أن يصوم معه لسانه، عن أذية خلق الله، وأن تصوم الأذن عن كل ما يغضب الله.
المزيد عن: على مسئوليتي داعية الصوم أحمد موسى