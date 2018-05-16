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الدولار يقترب من تحقيق الـ 18 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:12 م
الدولار يقترب من تحقيق الـ 18 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء
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الفجر الاقتصادى
 
شهرد سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار بعد ارتفاعه فى منتصف التعاملات ليقترب من حاجز الـ 18 جنيه.

وسجل فى مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سعر 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع .

وفي بنوك الأهلي ومصر سعر 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط السعر فى السوق الموازى سعر 17.95 جنيه.
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