ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عصام شيحة: مصر بها 104 حزبًا منهم 15 فقط نشط

الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:21 م
عصام شيحة: مصر بها 104 حزبًا منهم 15 فقط نشط
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال عصام شيحة، المحامي بالنقض، والقيادي بحزب الوفد، إن مصر بها 104 حزب منهم 15 حزب نشط، مشيرًا إلى أن إعداد الكوادر وطرح الرؤى البجيلة هى مهمة الأحزاب.

وأشار "شيحة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك قيادان حزبية تصلح لتولي المناصب، مضيفًا أن المعارضة الوطنية في مصر وطنية جدًا.

وأضاف أن مصر في أشد الحاجة لقانون حرية تداول المعلومات حتى تتمكن لأحزاب من طرح رؤيتها كاملة، ولتكون المعارضة موضوعية، موضحًا أن السياسيون يطرحون رؤى منقوصة بسبب نقص المعلومات المتاحة لدى المسؤولين.
المزيد عن: حزب الوفد التوك شو الأحزاب في مصر أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
2
x
13:00
0
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
1
x
14:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
0
x
15:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
0
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 8:30:00 PM