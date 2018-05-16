عصام شيحة: مصر بها 104 حزبًا منهم 15 فقط نشط

قال عصام شيحة، المحامي بالنقض، والقيادي بحزب الوفد، إن مصر بها 104 حزب منهم 15 حزب نشط، مشيرًا إلى أن إعداد الكوادر وطرح الرؤى البجيلة هى مهمة الأحزاب.





وأشار "شيحة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك قيادان حزبية تصلح لتولي المناصب، مضيفًا أن المعارضة الوطنية في مصر وطنية جدًا.



