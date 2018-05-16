عصام شيحة: مصر بها 104 حزبًا منهم 15 فقط نشط
الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:21 م
هدى عبدالرازق
قال عصام شيحة، المحامي بالنقض، والقيادي بحزب الوفد، إن مصر بها 104 حزب منهم 15 حزب نشط، مشيرًا إلى أن إعداد الكوادر وطرح الرؤى البجيلة هى مهمة الأحزاب.
وأشار "شيحة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك قيادان حزبية تصلح لتولي المناصب، مضيفًا أن المعارضة الوطنية في مصر وطنية جدًا.
وأضاف أن مصر في أشد الحاجة لقانون حرية تداول المعلومات حتى تتمكن لأحزاب من طرح رؤيتها كاملة، ولتكون المعارضة موضوعية، موضحًا أن السياسيون يطرحون رؤى منقوصة بسبب نقص المعلومات المتاحة لدى المسؤولين.
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