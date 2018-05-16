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تعرف على حقيقة صدور عملات معدنية بقيمة ٥٠ و١٠٠ جنيه

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:44 م
تعرف على حقيقة صدور عملات معدنية بقيمة ٥٠ و١٠٠ جنيه
عملات معدنية - أرشيفية
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يحيى حلمي
 
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي حول  ‏صدور عملات معدنية فئة 10 جنيهات و50 جنيهًا و100 جنيهًا وتداولها ‏في الأسواق.

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً، وأكدت أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 ‏قرشاً و50 قرشاً و100 قرشاً فقط، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي عملات تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك ‏العملة العام الماضي 2017 بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية لصالح ‏محافظة القاهرة.‏

وأوضحت الوزارة أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة ‏الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك، وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏الوضع الاقتصادي.‏

المزيد عن: وزارة المالية معلومات مجلس الوزراء عملات معدنية عملات تذكارية صفحات التواصل الاجتماعي الأسواق
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