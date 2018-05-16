تعرف على حقيقة صدور عملات معدنية بقيمة ٥٠ و١٠٠ جنيه

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي حول ‏صدور عملات معدنية فئة 10 جنيهات و50 جنيهًا و100 جنيهًا وتداولها ‏في الأسواق.





وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً، وأكدت أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 ‏قرشاً و50 قرشاً و100 قرشاً فقط، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي عملات تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك ‏العملة العام الماضي 2017 بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية لصالح ‏محافظة القاهرة.‏





وأوضحت الوزارة أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة ‏الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك، وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏الوضع الاقتصادي.‏



