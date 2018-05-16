تعرف على حقيقة صدور عملات معدنية بقيمة ٥٠ و١٠٠ جنيه
الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:44 م
يحيى حلمي
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور عملات معدنية فئة 10 جنيهات و50 جنيهًا و100 جنيهًا وتداولها في الأسواق.
وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 قرشاً و50 قرشاً و100 قرشاً فقط، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي عملات تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك العملة العام الماضي 2017 بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية لصالح محافظة القاهرة.
وأوضحت الوزارة أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك، وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.
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