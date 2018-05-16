الطلاب المصريون المُصَعَّدون لنهائيات مسابقة هواوي يشاركون في التصفيات العالمية بالصين

تماشيا مع اتجاه هواوي لتحسين قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشباب لدعم استراتيجيات الرقمنة في مصر، والرؤية الوطنية لنمو الصناعات المتنوعة، تعد مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مبادرة في غاية الأهمية لتعزيز قدرات طلاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المستقبل ، وزيادة القدرة التنافسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي ركيزة أساسية في استراتيجية لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.





وقد اجتذبت المسابقة أكثر من 40000 طالب وأكثر من 800 جامعة من 29 دولة، ويشارك في المسابقة 74 فريق، حيث دخل 23 منهم النهائي العالمي بما في ذلك ستة يمثلون فريق مصري من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر.





و ستقام المسابقة النهائية في المقر الرئيسي لشركة هواوي في مدينة شينزين بالصين في الفترة ما بين 15 و 16 مايو 2018، بحيث تغطي هذه المسابقة مجموعة كبيرة من المجالات الرئيسية في الصناعة، ويكتسب الطلاب خبرة في مجال البيانات الضخمة وتقنيات الحوسبة السحابية وأنظمة تخزين تكنولوجيا المعلومات و إدارة مراكز البيانات، وشبكات الكمبيوتر، وتقنيات هواوي. سوف يحصل الطلاب النهائيون على فرصة للتجربة العملية ، بالإضافة إلى استعراض تقنيات جديدة، وزيارة إلى قاعة معرض هواوي لأحدث تقنيات الإتصالات كذا والجامعات والكليات في شينزين.





"من خلال المشاركة في المسابقة، تعلم الطلاب المصريون المهارات الأساسية اللازمة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم واجتازوا تحديات قاسية وضعناها على طول الطريق كجزء من" برنامج بناء القدرات الخاص بهواوي "، "ديني ليو رئيس حلول تكنولوجيا المعلومات و قطاع الأعمال وتنظم أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنافسة عبر مختلف الجامعات لتطوير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المستقبل ، وبناء نظام إيكولوجي للمواهب بالمهارات والخبرات اللازمة لتشغيل الصناعة بأكملها ودفع التحول الرقمي في مصر، وأخيرا نتمنى الأفضل للفريق المصري للفوز في التحدي العالمي النهائي ".