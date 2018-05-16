الليلة.. كوميديا مصطفى خاطر على "الحياة" فى "ربع رومي"

فى إطار حرص قناة الحياة على ضم نوعيات ومواضيع مختلفة ضمن خريطتها فى رمضان هذا العام، تعرض فى العاشرة مساء اليوم أولى حلقات المسلسل الكوميدى "ربع رومى، للنجم مصطفى خاطر والذى ينافس به بقوة ضمن الأعمال المعروضة، والذى ينتظره جمهوره خلال ساعات.

مسلسل "ربع رومى" يدور فى إطار كوميدى حول أسرة تجمعهما العديد من المواقف التى تخرج منها الكوميديا، ويخوض مصطفى خاطر من خلاله أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد، هالة فاخر، محمد سلام، إدوارد، ميرنا جميل، إضافة إلى عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، وأحمد زاهر والعمل من إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى وتأليف تامر إبراهيم وإخراج معتز التونى.

وكانت قد قررت شبكة تلفزيون الحياة، إدخال تقنية الـHD على قناتها الرئيسية (الحمراء)، حيث سيتم عرض كل مسلسلاتها وبرامجها بتلك التقنية الحديثة، وذلك لتقديمها بصورة أفضل للجمهور.

استخدام تقنية الـHD، جاء نتيجة التطوير، الذى تشهده الشبكة، منذ تولى ياسر سليم، رئاسة مجلس الإدارة قبل أسبوعين.

تردد القنوات فى شبكة تلفزيون الحياة: "قناة الحياة الرئيسية (الحمراء) بالتقنية الجديدة التردد 12206V، الحياة 2 التردد 12015 V، الحياة مسلسلات التردد V 12437، الحياة والناسV 12206.