اوركسترا القاهرة السيمفوني يفتتح أولى حفلات شهر رمضان علي المسرح الكبير بالأوبرا

في إطار الموسم الفني التاسع و الخمسون لاوركسترا القاهرة السيمفوني، يقام في التاسعة والنصف مساء السبت 19 مايو الموافق ثالث أيام شهر رمضان الكريم علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل بقيادة المايسترو مجدي بغدادي، بمشاركة عازف الأوبرا وسام أمين.

يتضمن البرنامج مجموعة من اشهر المؤلفات الموسيقية العالمية منها افتتاحية ضوء الفرسان لـ فرانزفون سوبيه ، كونشرتو الاوبوا و الاوركسترا رقم 1 لـ لودفيج اوجست ليبرون و متتابعة كسارة البندق لـ تشايكوفسكي . المعروف ان اوركسترا القاهرة ال سيمفوني تأسس عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر باستضافة امهر الموسيقيين المصريين والاجانب من المؤلفين والسوليست والقادة.

كما نظم عددا من المهرجانات الناجحة منها اتجاهات عربية ، بيتهوفن ومهرجان موسيقي القرن العشرين الى جانب ورش العمل الدولية لقيادة الاوركسترا وتوالي عليه العديد من القادة العالميين كما قام بالعديد من الجولات الفنية الناجحة التي طاف خلالها معظم دول العالم.

أما المايسترو مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة امتياز، نال درجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة ، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003 ، اسس فرقة خاصة تحمل اسم بغدادى باند وشارك بها فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية المتخصصة كما قدم معها العديد من الحفلات الناجحة ولاقى استحسان الجمهور والنقاد.