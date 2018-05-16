شاهد.. 8 صور جديدة من كواليس "ممنوع الاقتراب أو التصوير" حصريًا على "MBC مصر"

زينة: فتاة إسكندرانيّة حلمها التمثيل لكن جريمة قتل تقضي على مُستقبلها مستقبلها

نسرين أمين: فتاة بسيطة من حي شعبي تقرر الحصول على فرصة عمل وتصل لما تريده بأي ثمن

محمد شاهين: محقّق في جريمة قتل يقع في الحب في نفس الوقت

المخرج زياد الوشاحي: المُسلسل يرصد علاقات اجتماعية متداخلة بين ثلاث نساء وتحصل لهن أحداثاً مُثيرة ضمن أجواء من التشويق

جريمة غامضة الأسباب توجّه أصابع الاتهام فيها إلى فنانة صاعدة، تقع ضحيّة صراعات مُختلفة في رحلة صعود إلى النجوميّة ضمن الدراما الاجتماعيّة التشويقيّة "ممنوع الاقتراب أو التصوير" كتابة محمد الصفتي، إخراج زياد الوشاحي وبطولة زينة، والذي يُعرض حصرياً على شبكة "MBC مصر" في رمضان. حيث تتواصل أحداث العمل وتمرّ السنوات، لتصبح الفنانة الشابة نجمة مشهورة، لكن هل ستظلّ خيوط الجريمة تلاحقها بعدما صارت واحدة من مشاهير المجتمع ولها كلمة وسلطة لا ترد؟ وما الثمن الذي ستضطر لدفعه؟

يضيء المسلسل على حياة كاميليا منصور "زينة"، تلك الفتاة التي هربت من أهلها لتدخل مجال الفن، وغادرت المنزل بسبب زوج والدتها، لتلحق طموحاتها الفنيّة، ولتنتقل من حياة الفقر إلى حياة الثراء، وتظهر الأحداث كيف يتحوّل الإنسان من الطيبه إلى الشر، وفي موازاة ذلك يرصد المسلسل حياة فتاتين أخريين هما نسرين أمين ومي القاضي، تلتقي بهما البطلة في أحد الفنادق، ورحلتهما ستكون مليئة بالتفاصيل، فكيف سيؤثر المجتمع عليهن ويجعلهن يقمن بأمور لا يرتضينها؟

زينة.. رحلة امرأة ورجال

تتحدث زينة عن طبيعة مسلسل "ممنوع الإقتراب أو التصوير" الذي يُعرض حصرياً على شبكة "MBC مصر" في رمضان، وتصفه بالاجتماعي التشويقي والرومانسي في آن واحد، شارحة "أؤدي شخصية كاميليا منصور، وهي فتاة بسيطة من الاسكندريّة حلمها أن تكون نجمة تمثيل، لكن مواقف كثيرة تمرّ بها بسبب جريمة تقع في الحلقة الأولى، تسبب لها معاناة تؤثرعلى مستقبلها". وعن علاقتها بوالدتها "عايدة رياض"، توضح "أنها علاقة فيها مشاكل في البداية وتتحسّن في وقت لاحق، خصوصاً عندما تُدرك الأم أنها ليس بإمكانها أن تتخلى عن ابنتها، خصوصاً أن الأخيرة تقف إلى جانب والدتها في مشاكلها". وعن موقع الرجل في حياة الشخصية، تقول أن "رجالاً كثر يمرون في حياتها، يؤدي أدوارهم أكرم الشرقاوي وحازم سمير ومحمد شاهين وفتحي عبد الوهاب، كل منهم يترك بصمة في رحلتها، يؤذيها بعضهم وتؤذي بعضهم الآخر، يحبها بعضهم وتتوهم أنها تعيش الحب مع بعضهم الآخر، وبعضهم يورطها في مصائب".

وتثني زينة على "التعاون مع المخرج زياد الوشاحي الذي يخوض تجربته الإخراجية الأولى في الدراما التلفزيونيّة، بعدما عمل مساعداً لأهم المخرجين في مصر خلال السنوات الماضية"، وتشيد أيضاً بمدير التصوير هيثم حسني الذي تتفاءل بالعمل معه". وعن عرض المسلسل حصريّاً على شبكة "MBC مصر"، تقول سعيدة لأنه سيُعرض على قناة راقية ومحترمة وسيصل العمل إلى أوسع شريحة من خلالها،

وتقول زينة دائماً ما يشكّل تقديم عمل درامي جديد مسؤولية بالنسبة لي، والمسؤولية بطبيعة الحال تكون أكبر إذا كانت الأحداث ترافق البطلة لحظة بلحظة وتمر على تفاصيل حياتها وما تمر به من مشاكل.

نسرين أمين.. جريمة وتشويق وإثارة

وتصف نسرين أمين دورها في مسلسل "ممنوع الإقتراب أو التصوير" الذي يُعرض حصرياً على شبكة "MBC مصر" في رمضان، وتقول يسعدني تقديم هذه الشخصية التي تختلف عن كل الأدوار التي قدمتها سابقاً، فضلاً عن كون المشاركة مع زينة هي مسألة ممتعة لأنها ممثلة مجتهدة والتعامل معها جيد، لافتة إلى أن "هذا ليس اللقاء الأول لي معها دراميّاً، لكن المختلف هنا أن لدينا الكثير من الهموم والمشاكل المشتركة، وتضيف قائلة: "يسعدني أيضاً التعامل مع المخرج زياد الوشاحي في أول أعماله الدرامية، فهو مجتهد وموهوب ويستحق أن يأخذ فرصته، بالإضافة إلى عرض العمل على "MBC مصر"، وهي القناة التي لاقت كل أعمالي عبرها النجاح، وعن دورها تقول: "ألعب دور "مهرة" التي بدأت حياتها كفتاة بسيطة، تعيش مع والدتها وشقيقها في أحد المناطق الشعبيّة، وترتبط بقصة حب مع أحد الشبان، وتقرر الحصول على فرصة عمل وتصل لما تريده.

محمد شاهين.. علاقات ومشاكل

من جانبه، يكشف محمد شاهين أن الشخصيّة التي يُقدمها في مسلسل "ممنوع الإقتراب أو التصوير" الذي يُعرض حصرياً على شبكة "MBC مصر" في رمضان،هي وكيل نيابة يدعى ابراهيم، ويحقّق في جريمة تتهم حبيبته بارتكابها في الحلقة الأولى، ونرى القضية معه من جانبين أحدهما مهني وعملي، والثاني وفق نظرته الخاصة وعلاقاته الشخصية"، لافتا إلى أنه "في سياق الأحداث تربطه علاقات مع كاميليا "زينة" ومهرة "نسرين أمين"، وبآخرين، بالإضافة إلى علاقته بوالديه اللذين يؤديان دوريهما أحمد فؤاد سليم وحنان سليمان. ويضيف أن "الشخصية حاضرة طوال الوقت بين العامين 2008 و2018، وتتبدل علاقته ببقية الشخصيات مع تطور الأحداث" ويكتفي شاهين بذكر الخطوط العامة للشخصية من دون الغوص في التفاصيل، واعداً بـ"مفاجآت عدة على مستوى الشخصيّة نكتشفها في سياق الأحداث". وعن التعامل مع زينة، يقول أنه التعامل الأول، و"لفتني فيها أنها ممثلة ممتازة وسعدت بالتعاون معها، وآمل أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور وكما نتمناه"، معرباً عن سعادته بعرض العمل على "MBC مصر" في رمضان.

حازم سمير.. معدوم الضمير

أما حازم سمير فيقول عن دوره في مسلسل "ممنوع الإقتراب أو التصوير" الذي يُعرض حصرياً على شبكة "MBC مصر" في رمضان، أؤدي شخصية رئيس تحرير وصحفي يضيء على فضائح المشاهير ويغوض في حياتهم الخاصة"، معتبراً "أنها المرّة الأولى التي أؤدي فيها هذ الدور، وعن اتخاذه قرار التغيير في نوعية الأدوار، يوضح "أنني منذ العام الماضي، أحاول تقديم أدوار متنوعة وأحاول خلال هذه الفترة أن أظهر إمكاناتي في تجسيد شخصيات لم أعتدها". ويشيد بالتعامل المحترف للمخرج زياد الوشاحي مع الممثل، وكانت لغة التواصل معه مريحة رغم ضغط التصوير قبيل أيام من الموسم الرمضاني.

أكرم الشرقاوي... يخطّط ويتوعد

من جهته، يشير أكرم الشرقاوي الذي يخوض أول أعماله في الدراما التلفزيونية في مسلسل "ممنوع الإقتراب أو التصوير" الذي يُعرض حصرياً على شبكة "MBC مصر" في رمضان، إلى أنه يُقدم شخصية متغيرة بين حلقة وأخرى، هو مخرج معروف عنه ملاحقة الفتيات اللواتي يعملن معه، وهو متقلب المزاج فأحيانا يكون عصبي وفي حالات مختلفة يحب ويكره يخطط يتوعد ويهدّد طيلة الوقت.

مدير التصوير هيثم حسني.. عمل درامي بين زمنين

أما مدير التصوير هيثم حسني، في مسلسل "ممنوع الإقتراب أو التصوير" الذي يُعرض حصرياً على شبكة "MBC مصر" في رمضان، فيقول أنني أعرف زينة منذ العام 2005، ومع مرور الوقت صرنا نفهم بعضنا وبيننا كيمياء جميلة تساعدنا في خروج في أفضل شكل. وعن أحداث العمل، يكشف "أننا أمام عمل تقع أحداثه خلال عشر سنوات، بين العامين 2008 و2018، و لا نقدم عملاً تاريخيّاً لكي نستخدم الأبيض والأسود دلالة على المرحلة الماضية، لكننا وجدنا أنها طريقة نعبر فيها عن الاختلاف بين زمنين لجهة الأزياء والديكور والصورة وغير ذلك.

المخرج زياد الوشاحي.. كل شيء في أوانة

وعن رؤيته لمسلسل "ممنوع الإقتراب أو التصوير" الذي يُعرض حصرياً على شبكة "MBC مصر" في رمضان،، يقول المخرج زياد الوشاحي أنه يرصد علاقات اجتماعية متداخلة بين البطلات الثلاث زينة ونسرين أمين ومي القاضي اللواتي يعشن في أحد الفنادق المتواضعة، وتحصل لهن أحداث ضمن أجواء من التشويق، ويضيء على حياتهن، ونعود بفلاش باك لنفهم سير الشخصيات". ويضيف أن "زينة تظهر بشكل مغاير فضلاً عن كونها أحبّت القصة وتفاعلت معها، إضافة إلى أن الممثلين كلهم مجتهدين ويسعون لظهور العمل بأحسن صورة". ويبدي سعادته بعرض العمل على "MBC مصر"، لافتاً إلى "أنها مجموعة إعلاميّة مهمّة في المنطقة العربية عموماً وفي مصرخصوصاً.

مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" يجمع نُخبه من النجوم منهم زينة، نسرين أمين، مي القاضي، حازم سمير، محمد شاهين، فتحي عبد الوهّاب، أكرم الشرقاوي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، حنان سليمان، تميم عبده، محمد أبو الوفا، صفوة، زكي فطين عبد الوهاب، محمد قاسم وغيرهم.

تُعرض الدراما الاجتماعية التشويقيّة "ممنوع الاقتراب والتصوير" مع زينة، حصرياً على شبكة "MBC مصر" في رمضان، ويبدأ عرضه "الليلة" الأربعاء 16 مايو 2018 الساعة 12:00 منتصف الليل على قناة "MBC مصر2".