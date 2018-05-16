تداول الفوركس بسهولة وأمان مع FxtPremium

هل تحلم بالثراء وكسب المال السريع؟ هل تمتلك بعض الأموال الإضافية التي ترغب في استثمارها بالطريقة المثلى لتحقيق أسرع الأرباح وأكثرها أمانًا؟ فإذا كنت تطمح إلى تحقيق بعض المكاسب والأرباح السريعة والمضمونة من خلال استثمار بعض الأموال في الفوركس والعملات عبر الإنترنت، فإن وسيلتك الأفضل للقيام بهذا الأمر سيكون عبر FxtPremium وسيط الفوركس الأكثر أمانًا وثقة حول العالم.





ما الذي سيوفره لي التداول عبرFxt Premium؟

سيوفر لك التداول عبر Fxt Premiumالعديد من المميزات ولعل أهمها هو الأمن والحماية أثناء التداول، حيث أنه يستخدم أفضل وأكثر الأنظمة الأمن والحماية التكنولوجيةSSLلحماية الأموال وبيانات العملاء التي يتم تخزينها في حسابات منفصلة ليوفر لك أقصى مستويات الأمان لتجربة تداول خالية من القلق والمشكلات، وضمان راحة بالك.





ومن الجدير بالذكر أن الحسابات الخاصة بالعملاء لدى الوسيط Fxt Premiumسوف تكون منفصلة عن الحسابات الخاصةبالشركة، وهذا ليتم الفصل بين هذه الأموال حتى لا تستخدم بشكل خاطئ، كما إنهسيضمن أن أموالك كعميل ستكون منفصلة بسهولة عن تلك الخاصة بالشركة خاصة في حالة حدوث شيء ما أو مشكلة مع الشركة.





ولعل أكثر ما يميز هذا الوسيط هو صندوق تعويضات المستثمرين والذي أنشئ بموجب القانون المتعلق بشركات الاستثمار فيسنة 2002، والذي تم إنشاؤه في الأساس لتعويض المتداولين العملاء في حالة تعرض الشركة لصعوباتأو ظروف مالية سيئة ليس على الأغلبتحسنها في الوقت القريب.





كما أن الوسيطسوف يوفر لك أيضًا إشارات التداول اليومية والتي ستمدك بكل التحديثات الخاصة بالتداول لتبقى دائمًا على اطلاع بمجريات الأمور وضمان عدم تفويتك التداولات الهامة. ولم يغفل وسيط الفوركس توفير الدعم المتفاني لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من تداولك، هذا بالإضافة إلى خدمة الدردشة الحية لضمان توفير كافة أشكال المساعدة الممكنة.





أنا مبتدئ بالتداول هل سأجد ما يناسبني لدىFxtPremium؟

نعم بكل تأكيد، فسواء كنت من المبتدئين في عالم تداول الفوركس والعملات أو حتى من ضمن هؤلاء المحترفين فسوف تجد ما يناسبك لدى الوسيط حيث أنه يوفر مجموعة كبيرة من حلول التداول الحديثة والمتطورة والتي تناسب الجميع، هذا بالإضافة إلى أفضل منصات التداول وأكثرها سهولة والتي تتضمن منصة ميتاتريدر 5والتي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام لسلاسة أكبر عند التداول، مجموعة كبيرة من أدوات التخصيص، خيارات التداول بنقرة واحدة، فضلًا عن أدوات إنشاء الرسومات والتحليلات في الوقت الحقيقي للتداول.





كما أن منصة ميتاتريدر 5تتسم ببعض السمات الرئيسية الجذابة والتي تجعل منها منصة مرغوبة من قبل مختلف أنواع المتداولين مثل: المتاجرة بالعملات الأجنبية والمؤشرات والسلع في آن واحد، يمكنك ضبط أوامر وقف الخسائر / جني الأرباح وفي نفس الوقت فتح صفقة جديدة، التداول لا حد له، ضمان عدم وجود خلاف على التداول بين الوسيط والعميل.





ما هي أنواع الحسابات المتوافرة لدى الوسيط؟

يوفر وسيط الفوركس FxtPremiumالعديد من أشكال حسابات التداول والتي تناسب مختلف أنواع ومستويات الخبرة لدى العملاء ومنها: الحساب المفتوح، الحساب التدريبي المفتوح، حساب ميكرو، حساب ذات إمكانيات أساسية، الحساب التنفيذي، الحساب الاستثنائي، حساب كبار الشخصيات.





ويتميز كل نوع من هذه الحسابات بالعديد من السمات الرائعة، فعلى سبيل المثال يتميز حساب كبار الشخصيات بحد أدنى للإيداع 25.000 دولار أمريكي أو يورو أو جنيه إسترليني أو الين الياباني ومكافأة 50 بالمئة. كما أنه يوفر مديرًا للحساب وعدة منصات للتداول كميتاتريدر 4أو سيريكس أو ويب تريدر أو موبايل تريدر. كل هذا بالإضافة إلى إمكانية التداول عبر الهاتف.





أما الحساب الاستثنائي فيوفر عدة منصات للتداول كميتاتريدر 4 أو سيريكس أو ويب تريدر أو موبايل تريدر. وحد أدنى للإيداع يتراوح من 10.000 إلى 24.000 دولار أمريكي أو يورو أو جنيه إسترليني أو الين الياباني ومكافأة 50 بالمئة مع توفيره مديرًا للحساب وإشارات السوق عبر الرسائل القصيرة.





وبالنهاية، فإن طريقك نحو تحقيق الأرباح وزيادة أموالك تكمن عبر استثمارها مع وسيط الفوركس الأكثر موثوقية وضمانًا FxtPremium والذي سيزودك بكل الضمانات والخصائص والمميزات التي ستحتاجها من أجل تحقيق هذه الأرباح خلال مدة قصيرة وبأكثر الطرق أمانًا.



