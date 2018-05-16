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إدارة مهرجان الأقصر السينما الأفريقية تلتقي مدير "روما الأفريقي"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:02 م
إدارة مهرجان الأقصر السينما الأفريقية تلتقي مدير روما الأفريقي
سيد فؤاد
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الفجر الفني
 

يواصل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التعاون مع مهرجان روما للسينما الأفريقية، ومشروع "السينما المصرية والإيطالية تأثير وتأثر" في روما 2018، بعروض أفلام مصرية إيطالية مشتركة العناصر، حيث التقى السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير ومؤسس المهرجان، مع أنطونيو فلاميني مدير مهرجان روما للسينما الأفريقية.

وشهد اللقاء توزيع كتاب "سمير فريد الناقد النموذج والمثال"، إنتاج مهرجان الأقصر، وتأليف الدكتورة أمل الجمل، باللغة الفرنسية لكبار السينمائيين من أصدقاء سمير فريد من أوروبا، كما تم توزيع كتيب مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية باللغة الفرنسية والإنجليزية عن مساهمات مصر في مهرجان كان منذ إنشاءه وحتى الآن بفيلم يوم الدين للمخرج أبو بكر شوقي، ويحوي الكتيب أيضاً صور لمعظم مواقع التصوير في مصر كجزء من دور المهرجان في دعم السينما والتصوير الأجنبي والانتاج المشترك في مصر.

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