الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات حرارة أول وثاني أيام رمضان (فيديو)

أعلن أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة بداية من غدٍ الخميس، لترتفع نحو 4 درجات، مع ارتفاع نسبة الرطوبة وخاصة على السواحل الشمالية.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية dmc ، اليوم، أن أول أيام رمضان يشهد موجة شديدة الحرارة تصل ذروتها على القاهرة 40 درجة يوم الجمعة القادمة، ثم تعود للانخفاض بداية من الثلاثاء القادم، مطالبًا المواطنين بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.



