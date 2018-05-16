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سيلتيكس يهزم كافاليرز في دوري السلة الأمريكي

الأربعاء 16/مايو/2018 - 07:54 ص
سيلتيكس يهزم كافاليرز في دوري السلة الأمريكي
بوسطن سيلتيكس
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وكالات
 

أحرز جايلن براون 23 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة ليقود بوسطن سيلتيكس للتقدم 2-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد الفوز 107-94 على كليفلاند كافاليرز ليل الثلاثاء.

 

وسجل تيري روزيير 18 نقطة وأضاف آل هورفورد 15 نقطة وماركوس موريس 12 بالإضافة إلى 11 نقطة لكل من جيسون تاتوم وماركوس سمارت.

 

وتصدر ليبرون جيمس لاعبي كافاليرز وسجل 42 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ومرر 12 كرة حاسمة. وأضاف كيفن لاف 22 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة.

 

وفاز جيمس، الذي أحرز 15 نقطة فقط في خسارة كافاليرز في المباراة الأولى بالسلسلة، بخمس مواجهات في الأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي عقب خسارة أول مباراة.

 

ولم يخسر سيلتيكس مطلقا في مواجهة تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بعد التقدم 2-صفر.

 

 

 

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