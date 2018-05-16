"الأزهر": السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة مستوطنة تضاف لمستوطنات اليهود



وأضاف "شومان" فى لقاء مع قناة "الغد" الفضائية، أن القافلة تم إعدادها بالتعاون بين بيت الزكاة والصدقات المصري وإدارة القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، تضم نحو 50 طنا من المساعدات الغذائية والإنسانية، وسيارتين محملتين بالمواد والمستلزمات الطبية، الخاصة بالطوارئ والعمليات الجراحية.



وجدد وكيل الأزهر، رفض أكبر مؤسسة دينية في مصر لإجراءات نقل السفارة الامريكية إلى القدس المحتلة، مشيرًا إلى أننا نحن ننظر إلى السفارة الأمريكة بالقدس المحتلة بأنها مستوطنة تضاف إلى مستوطنات كثيرة أنشأها اليهود على الأرض الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولى وخاصة جميع الدول العربية إعلانهم رفض إجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

قال عباس شومان، وكيل الأزهر، إن قافلة المساعدات الإغاثية والطبية، التي وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإرسالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة، انطلقت، أمس الثلاثاء، متوجهة إلى الحدود المصرية الفلسطينية.