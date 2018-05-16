في عيد ميلاد منى أبو سليمان.. معلومات لا تعرفونها عن أول مذيعة سعودية على فضائية عربية

تحتفل الإعلامية السعودية منى أبوسليمان، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الخامس والأربعين، وهي أول مذيعة سعودية تظهر على الفضائيات العربية عبر شاشة ام بي سي 1 كمقدمة في برنامج كلام نواعم.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات لا تعرفونها عن منى أبو سليمان:-

١- ولدت منى في السادس عشر من مايو بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ووالدها هو الدكتور عبد الحميد أبو سليمان مفكر سعودي شهير وحاصل على درجة الدكتوراة في العلاقات الدولية بجامعة بنسلفينيا.





٢- حصلت منى على درجة الماجيستير في الأدب الإنجليزي من جامعة جورج مايسن، إلى جانب درجة الدكتوراة في الأدب العربي الأمريكي من جامعة الملك سعود بالرياض.





٣- عملت منى محاضرة بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الملك سعود، كما تولت منصب المديرة التنفيذية لشركة المملكة القابضة للدراسات الاستراتيجية الخاصة بالأمير الوليد بن طلال.





٤- اٌختيرت سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية.





٥- عاشت لمدة سنتين في ماليزيا بعد تلقى والدها دعوة من جامعة ماليزيا الاسلامية الدولية، ووصفت هذه المرحلة بأنها "أجمل سنتين من حياتها، والتي رأت فيها التعايش بين الثقافات الهندية والصينية والماليزية بسلام رائع".





٦- اشتركت منى في تقديم البرنامج الاجتماعي " كلام نواعم" على تلفزيون إم بي سي، وذلك في الفترة من 2002 إلى 2008، ثم استبدلت بمصممة الأزياء السعودية هبة جمال، لتعود وتستكمل البرنامج من جديد في عام 2012 وحتى الآن.





٧- تلقت منى تهديدات بالقتل بعد إحدى حلقات "كلام نواعم" التي انتقدت فيها سلوكيات المسلمين المتشددين.





٨- تزوجت منى مرة واحدة لم تكلل بالنجاح وانتهت بالطلاق، وأسفر زواجها عن طفلين.





٩- كانت منى من أبرز المؤيدين لقرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة السعودية، حيث نشرت رخصة قيادتها على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بها.



١٠- حصلت منى على العديد من التكريمات والجوائز الهامة، حيث اختيرت في عام ٢٠٠٩ واحدة من ضمن قائمة 500 سيدة الأكثر تاثيرا بالعالم الإسلامي.