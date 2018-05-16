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روجينا لأشرف زكي بعد توليه منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون: "مبروك لبناتك"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:28 ص
روجينا لأشرف زكي بعد توليه منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون: مبروك لبناتك
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شيماء عطية
 

هنأت الفنانة روجينا زوجها الفنان أشرف زكي، بعد توليه منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون، معربة عن سعادتها وفخرها بنجاحه.


وكتبت "روجينا" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "ألف مبروك يا دكتور، أشرف نائب رئيس أكاديمية الفنون ربنا بيحقق لى كل الأحلام اللى حلمتها لك من أول ما قابلتك معيد فى معهد فنون مسرحيه،، مبروك لبناتك دايما فخورين بيك". 



روجينا لأشرف زكي بعد توليه منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون: "مبروك لبناتك"
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