عاجل.. بيان ناري من حسام البدري بعد رحيله عن الأهلي

أكد حسام البدري أنه يعتز ويقدر جماهير الأهلي ويتفهم تطلعاتهم نحو تذوق الانتصارات، وهو ما سعى إلى تحقيقه طوال ولاياته الثلاثة برسم البسمة والفرحة بحصد البطولات.

وكان البدري قدم استقالته من تدريب الأهلي، عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام كمبالا سيتي الأوغندي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أوضح البدري أنه ليس غريبا على جمهور الأهلي وأنه يعتبر نفسه واحدا منهم يتألم ويفرح معهم وكان دوما يعمل بكل إخلاص لإسعادهم.

أضاف في رسالته لجماهير ناديه بأنه لم يقصر يوما في حقهم وظل على طول الخط يحمل أحلامهم على عاتقه وأكد أنه سيعود إلى صفوفهم وسيكون في مقدمتهم مشجعا وداعاما لفريقه الذي قضى فيه كل سنوات مراحل عمره.

أشار بعد لحظات من وداعه لجماهيره المحببة إلى قلبه وكل عشاق القلعة الحمراء إلى أنه مطمئن على حال فريقه وأنه متاكد بل على يقين بأن الله لن يهدر تعبه ومجهوده الذي بذله برفقه جهازه المعاون وسيجني ثماره الفريق مستقبلا وسيعود للمنافسة على سباق البطوله الإفريقية

وقال مدرب القلعة الحمراء السابق، إنه لا ينظر إلى حكم البعض عليه ومحاولة تشويه كل ماقدمه مع فريقه من انتصارات طوال مسيرته تاركا ذلك الي حكم التاريخ والمنصفين بقدر ما يهمه التاكيد علي مدي تأثره برحيله عن جمهوره

وقال في بيانه: "لم أكن أرغب أن تأتي هذه اللحظات التي أودع فيها نادينا الحبيب وترك المسؤولية الفنية، ولكن شاء القدر ان يكتب سطر النهاية وان تقف كل الظروف الصعبة والتي احاطت بالفريق وشعر بها كل المتابعين من إصابات وغيابات لعناصر عديدة بالفريق".

وواصل: "جمهور الأهلي العظيم، أودعكم بعد سنوات عملت فيها والكل يعلم ذلك بكل جهد وتفان وإتقان من أجل إعلاء هذا الكيان الكبير ورفع اسمه دائما وحصد جميع الألقاب والبطولات ولم أبخل يوما على هذا النادي ودائما ما ألبي النداء مهما كانت الظروف المحيطة والتي كان القدر دائماً يضعه في توقيتات صعبه لايتحملها اَي بشر بتحمل المسؤلية وفِي كل مرة يتحقق المطلوب بحصد البطولات".

واختتم البدري: "فِي النهاية أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي الذي سمح لي بالرحيل في هذا التوقيت وأتمنى النجاح للفريق في الفترة المقبلة من أجل تحقيق أحلام هذا الجمهور العظيم، وإذ أرحل اليوم عنكم إلا أنني سأعود لمقاعد المشجعين للنادي الأهلي".