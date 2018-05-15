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تعليق 200 تطبيق ذكي بواسطة فيسبوك

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 04:30 م
تعليق 200 تطبيق ذكي بواسطة فيسبوك
أرشيفية
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علقت شركة فيسبوك، حتى الآن نحو 200 تطبيق ذكي، في المرحلة الأولى من مراجعتها للتطبيقات، التي وصلت إلى كميات كبيرة من بيانات المستخدمين، في استجابة لفضيحة بشأن مؤسسة الاستشارات السياسية "كامبردج أناليتيكا".

قال إيمي أرتشيبونج، نائب رئيس "فيسبوك" لشراكات المنتجات، إن التطبيقات جرى تعليقها، ريثما يكتمل تحقيق شامل بشأن إن كان هناك بالفعل أي إساءة لاستخدام البيانات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربرغ، أن شبكة التواصل الاجتماعي ستحقق في أمر كل التطبيقات، التي وصلت إلى كميات كبيرة من المعلومات، قبل أن تقلص الشركة الوصول إلى البيانات في عام 2014.
المزيد عن: مارك فيسبوك 200 نطبيق
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