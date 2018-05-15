سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-5-2018 في محلات الصاغة



استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع سعر المعدن عالميا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 653 جنيها خلال تعاملات اليوم، وهو نفس مستواه خلال اليومين الماضيين.



واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 560 جنيها، والجرام عيار 24 عند 746 جنيها، والجنيه الذهب عند 5224 جنيها



وعالميا، ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار عن ذروته في 2018 بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التضخم في الولايات المتحدة لتسلط الضوء على احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرات أقل عما كان متوقعا هذا العام، وكالة رويترز.



وارتفع المعدن النفيس في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1320.5 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش.