ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-5-2018 في محلات الصاغة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:21 ص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-5-2018 في محلات الصاغة
طباعة
 

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع سعر المعدن عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 653 جنيها خلال تعاملات اليوم، وهو نفس مستواه خلال اليومين الماضيين.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 560 جنيها، والجرام عيار 24 عند 746 جنيها، والجنيه الذهب عند 5224 جنيها

وعالميا، ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار عن ذروته في 2018 بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التضخم في الولايات المتحدة لتسلط الضوء على احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرات أقل عما كان متوقعا هذا العام، وكالة رويترز.

وارتفع المعدن النفيس في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1320.5 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش.
المزيد عن: عيار 24 عيار 21 عيار 18 الذهب اسعار الذهب في الأسواق اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب المحلي اسعار الذهب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 10:30:04 AM