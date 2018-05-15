روبرتو مانشيني ولد في (ييزي بمقاطعة أنكونا، 27 نوفمبر 1964)، لاعب كرة قدم إيطالي سابق ومدرب نادي إنتر ميلان الإيطالي.





مسيرته الكروية





بدأ مسيرته الكروية مع نادي بولونيا في موسم 1981–1982، وقد لعب معهم 30 مباراة وسجل 9 أهداف، وفي عام 1982 انتقل إلى نادي سامبدوريا، ولعب معهم حتى عام 1997، وشارك معهم في 424 مباراة وسجل 132 هدف، وفي عام 1997 انتقل إلى نادي لاتسيو، ولعب معهم حتى عام 2000، وشارك معهم في 85 مباراة وسجل 15 هدف، وفي عام 2001 انتقل إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي، ولعب معهم 4 مباريات ثم اعتزل كرة القدم.





ولعب مع منتخب إيطاليا لكرة القدم بين عامي 1984 و1994 36 مباراة وسجل 4 أهداف.





مسيرته التدريبية





قبل أن يعتزل كرة القدم، كان مانشيني مساعدا للمدرب في نادي لاتسيو في موسم 2000–2001، وفي موسم 2001–2002 درب نادي فيورنتينا الإيطالي، وفي عام 2002 درب نادي لاتسيو حتى عام 2004، حيث انتقل إلى تدريب نادي إنتر ميلان. و تمكـن روبيرتو مانشيني من الفوز بلقبين كأس إيطاليا ولقبين كأس السوبر الإيطالي وبطولة الدوري الايطـالي ثلاث مرات مع الانتـر. كمـا تمكن مانشيني من الفوز بكأس إيطاليا مع فيورنتينا ولاتسيـو ويعتبر من أفضل المدربين علي مر تاريخ الانتر .





انتهت مسيرته في تدريب الانتر في 29 مايو 2008 بعد أن اقالة الرئيس ماسيمو موراتي وعين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عوضا عنه.





في عام أواخر عام 2009 انتقل روبيرتو مانشيني إلى إنجلترا ليخلف المدرب الويلزي مارك هيوز في تدريب فريق مانشستر سيتي بعد أن رشحه ملاك الفريق الإماراتيين و تمكن من الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز معه بعد أكثر من 45 عاما ولكنه اقيل بسبب خسارة نهائي كاس الرابطة الإنجليزية أمام ويجان ومن ثم تعاقد معه نادي جالطة سراي التركي وأقيل بسبب سوء النتائج في مدة لمتدم أكثر من ستة أشهر وتعاقد مع الانتر لخلافة المدرب ماتزاري بسسب سوء النتائج ومع مانشستر سيتي حقق الدوري الإنجليزي موسم 2012–2011.









اختير كأفضل مدرب في موسم (2007-2008) من قبل زملائه، وحاز بالتالي على جائزة المقعد الذهبي السنوية.



