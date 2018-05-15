عصام مرعي : التدريب فى القسم الثاني "مش طموحي"
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 06:03 ص
الفجر الرياضي
قال عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، إنه قضى 18 عاما مدربا فى الممتاز "ب"، حتى أصبح العمل فى هذا القسم بعيدا عن طموحاته .
وأضاف مرعي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه
الاعلامي كريم خطاب: "عملت 18 عاما بالقسم الثاني، والعودة للعمل به مرة أخرى
بعيدا عن طموحاتي."
وتابع: "سعيت أن يكون لي وكيل أعمال قوي كي أجد عروض
بالممتاز، ولكني لم أستطع التوصل إليه حتى الآن".
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