ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عصام مرعي : التدريب فى القسم الثاني "مش طموحي"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 06:03 ص
عصام مرعي : التدريب فى القسم الثاني مش طموحي
عصام مرعي
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

قال عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، إنه قضى 18 عاما مدربا فى الممتاز "ب"، حتى أصبح العمل فى هذا القسم بعيدا عن طموحاته .

 

وأضاف مرعي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب: "عملت 18 عاما بالقسم الثاني، والعودة للعمل به مرة أخرى بعيدا عن طموحاتي."

 

وتابع: "سعيت أن يكون لي وكيل أعمال قوي كي أجد عروض بالممتاز، ولكني لم أستطع التوصل إليه حتى الآن".

 

المزيد عن: عصام مرعي رياضة القسم الثاني الزمالك الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 7:30:07 AM