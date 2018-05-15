عصام مرعي : التدريب فى القسم الثاني "مش طموحي"

قال عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، إنه قضى 18 عاما مدربا فى الممتاز "ب"، حتى أصبح العمل فى هذا القسم بعيدا عن طموحاته .

وأضاف مرعي فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب: "عملت 18 عاما بالقسم الثاني، والعودة للعمل به مرة أخرى بعيدا عن طموحاتي."

وتابع: "سعيت أن يكون لي وكيل أعمال قوي كي أجد عروض بالممتاز، ولكني لم أستطع التوصل إليه حتى الآن".