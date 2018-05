في عيد ميلاد حلا الترك.. طفلة تحلم بالعالمية وتعتبر سلينا جوميز قدوتها

تحتفل الفنانة البحرينية حلا الترك اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها السادس عشر، حيث ولدت في العاصمة البحرينية المنامة في الخامس عشر من مايو عام ٢٠٠٢، وانطلقت مسيرتها الفنية في السابعة من عمرها، بعد مشاركتها ببرنامج "ستار صغار" عام ٢٠٠٩، لكن شهرتها الحقيقة انطلقت بعد مشاركتها في الموسم الأول برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent" عام ٢٠١١.

انطلاقتها وأهم أعمالها

على الرغم من عدم فوزها بالبرنامج، إلا أنها حققت شهرة واسعة، وأنتجت لها شركة "بلاتينوم ريكوردز" أغنية "بابا نزل معاشه" في عام ٢٠١٢، وتابعتها بعدد من الأغاني الناجحة منها "نامي"، و"زهقانة"، و"بنتي الحبوبة" والتي تجاوزت عدد مشاهدتها ال١٠٠ مليون.





شاركت حلا في برنامج المسابقات "هو وهاي وهي" في رمضان ٢٠١٤، بالمشاركة مع الفنانين "هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي"، كما قدمت أغنيتين "القرقيعان والعيد" في برنامج "واي فاي".





قدمت حلا خمس مسرحيات للأطفال في دولة الكويت ومنها: "الحبوبة، زين البحار، زين الأدغال".





علاقتها بدنيا بطمة

تزوج والدها ومدير أعمالها محمد الترك بعد انفصاله عن والداتها منى السابر، من الفنانة المغربية دنيا بطمة، في نهاية عام ٢٠١٣، والتي شاركتها في غناء "آه يا قمر" عام ٢٠١٥.





اشتعلت الأزمات بينها وبين زوجة والدها، وانتقلت لحضانة والدتها في مارس ٢٠١٧، ما تسبب في خلافات بينها وبين والدها ومنتج أعمالها، إلا أنها كشفت مؤخرًا عن عودة المياة إلى مجاريها وتصالحها مع والدها.





الغناء بالإنجليزية

اتجهت حلا للعالم الغربي بتقديم أغاني باللغة الإنجليزية، استطاعت من خلالها تحقيق نسب مشاهدة عالية، وهي "live in the moment" عام ٢٠١٥، ثم أغنية why I’m so afraid عام ٢٠١٦.





سيلينا جوميز والانتقادات

تتخذ حلا من الفنانة الامريكية سيلينا جوميز مثلًا أعلى لها، حيث يشبها الجمهور بها من ناحية الشكل الخارجي.





تتلقى حلا مؤخرًا انتقادات عدة كونها تضع مساحيق تجميل لا تناسب مرحلتها العمرية، كونها قدوة لأطفال ومراهقين، كما يرى البعض أنها لا تتمكن من الغناء الجيد ويصف صوتها ب"النشاز" إلا أنها تعتبر أن أصحاب هذه الآراء "مقهورين منها".