ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بعد التقرير الشهرى لـ "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، عقب الإفصاح عن تقرير "أوبك" الشهري والذي أظهر لزيادة توقعات الطلب على الخام في 2018.





وجاء صعود الخام الأمريكي مع إعلان "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر اليوم أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً في 2018 ليصل إلى 98.85 مليون برميل يومياً.





في حين أوضح التقرير أن الإنتاج النفطي ارتفع بمقدار 12.1 ألف برميل يومياً في أبريل إلى 31.930 مليون برميل يومياً بقيادة السعودية ورغم من استمرار التراجع فى إنتاج فنزويلا.





من جهة أخرى، كشف تقرير صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط الخام من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة زيادة قدرها 144 ألف برميل يومياً خلال يونيو المقبل ليصل إلى 7.178 مليون برميل يومياً.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو بنحو 0.4% إلى 70.96 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 1.6% إلى 78.32 دولار للبرميل.