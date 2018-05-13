قيادات نقابية ترفع دعوى لإلغاء قرارًا لوزير القوى العاملة

أقام اليوم الأحد عدد من القيادات النقابية الدعوى رقم 41025 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، وطالب المدعون بإلغاء قرار وزير القوى العاملة محمد سعفان، المطعون ضده رقم 35 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية والعمالية رقم 213 لسنة 2017، وبصفة مستعجلة وقف القرار المطعون عليه.



