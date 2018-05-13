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قيادات نقابية ترفع دعوى لإلغاء قرارًا لوزير القوى العاملة

الأحد 13/مايو/2018 - 09:28 م
قيادات نقابية ترفع دعوى لإلغاء قرارًا لوزير القوى العاملة
محكمة القضاء الإداري - أرشيفية
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إسماعيل منطاوي
 
أقام اليوم الأحد عدد من القيادات النقابية الدعوى رقم 41025 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، وطالب المدعون بإلغاء قرار وزير القوى العاملة محمد سعفان، المطعون ضده رقم 35 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية والعمالية رقم 213 لسنة 2017، وبصفة مستعجلة وقف القرار المطعون عليه.

يذكر أن المدعين قد وكلوا محاميى دار الخدمات النقابية والعمالية للسير فى إجراءات الدعوى، وعلى رأسهم فريق المحامين الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق وأستاذ التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة. 
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