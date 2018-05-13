خاص| "الفجر الفني" يحصل على مشهد مطاردة في النيل من مسلسل "رحيم" لـ ياسر جلال (فيديو)

المشهد تم تصويره على كوبري قصر النيل، وجمع العديد من نجوم المسلسل.





يجسد الفنان ياسر جلال في المسلسل شخصية رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.





حصل "الفجر الفني" على مشهد من مسلسل "رحيم" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، حيث اجتمع فريق العمل لتصوير مشهد مطاردة في النيل منذ قليل، و