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خاص| "الفجر الفني" يحصل على مشهد مطاردة في النيل من مسلسل "رحيم" لـ ياسر جلال (فيديو)

الأحد 13/مايو/2018 - 06:38 م
خاص| الفجر الفني يحصل على مشهد مطاردة في النيل من مسلسل رحيم لـ ياسر جلال (فيديو)
ياسر جلال
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الفجر الفني
 
حصل "الفجر الفني" على مشهد من مسلسل "رحيم" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، حيث اجتمع فريق العمل لتصوير مشهد مطاردة في النيل منذ قليل، والمشهد تم تصويره على كوبري قصر النيل، وجمع العديد من نجوم المسلسل.

يجسد الفنان ياسر جلال في المسلسل شخصية رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

المزيد عن: ياسر جلال مسلسل رحيم كوبري قصر النيل رحيم دراما رمضان 2018 الفنان ياسر جلال
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