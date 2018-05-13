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إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)

الأحد 13/مايو/2018 - 01:27 ص
إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)
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شيماء احمد
 

للمرة السابعة عشر، تسحر النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة إيشواريا راي باتشان، أنظار الحاضرين، على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي.

إيشواريا خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة، والمستوحاة من حورية البحر، حيث ارتدت فستانًا طويل على هيئة فراشة باللون البنفسجي وشكل الطاووس على الذيل، وهو من تصميم مايكل سينكو الذي أكد أنه استغرق ألف ساعة للانتهاء من هذه التحفة الفنية.


وظهرت أراديا باتشان، مع والدتها في الفندق قبل الخروج، حيث ارتدت فستانًا باللون الأحمر يظهر أناقتها مثل والدتها، وتعتبر هذه هي السنة السابعة عشر لإيشواريا في كان كممثلة للعلامة التجارية "لوريال باريس".


إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)
إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)
إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)
إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)
إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)
إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)
إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)
إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)
إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)
إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)
إيشواريا راي باتشان.. حورية تسرق الأنظار في مهرجان كان السينمائي (صور)
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