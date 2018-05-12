ميادة عبدالعال تكتب: للذكرى رونق خاص

وأن حاولنا النسيان تبقى لنا ذكريات حفرناها داخل أعماقنا، وصورٌ حفظناها في عيوننا، حنين عظيم حبسناه داخلنا،قد نغيب كالغروب وقد يلهينا الزمن، ولكن تبقى الذكريات الجميلة نجم في السماء يضيء لنا، ودرة فخر تتلألأ ونزين بها كلامنا، وناي نشدو به الحانا، وسفينة أحلام نركبها ونبحر بها عبر الأيام الحاضرة بأمل إستعادتها .الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن.





قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن ألا يكفي تذكرنا لها أنها ما زالت باقية فينا،هذه هي الدنيا كـالقطار، يجمعنا في محطة ويفرقنا في محطة أخرى، ولكن تبقى الذكرى , قد تأخذنا الظروف بعيداً، وإلى حيث لا نعلم، وتشغلنا زحمة الحياة، وكل منا يبحث فيها عن الاستقرار ، ولكن رغم هذا وذاك تبقى لنا ذكرى.



