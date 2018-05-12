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هاميلتون أول المنطلقين في سباق إسبانيا

السبت 12/مايو/2018 - 05:07 م
هاميلتون أول المنطلقين في سباق إسبانيا
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وكالات
 
انتزع لويس هاميلتون، بطل العالم وسائق مرسيدس، مركز أول المنطلقين في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، في فورمولا 1، اليوم السبت، ليحرم سيباستيان فيتل من سعيه للانطلاق من المركز الأول، للمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم.

وحسم السائق البريطاني، الذي يتفوق على منافسه سائق فيراري، بفارق أربع نقاط بعد أربعة سباقات، التجارب التأهيلية في آخر لفتين، على حلبة كتالونيا، لينتزع المركز الأول، بزمن قدره دقيقة واحدة و16.173 ثانية.

وحل زميله في فريق مرسيدس، السائق الفنلندي فالتيري بوتاس، في المركز الثاني، بعد أن سجل دقيقة واحدة و16.213 ثانية، متفوقا على فيتل، بينما جاء كيمي رايكونن، سائق فيراري، في المركز الرابع.

وجاء سائقا رد بول، ماكس فرستابن ودانييل ريتشياردو، في المركزين الخامس والسادس، في سباقهما الأول منذ اصطدامهما معا في أذربيجان، قبل أسبوعين.
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