السجن 20 عاما لقائد سابق بالجيش في "الكونغو"





قضت محكمة بجمهورية الكونغو، بسجن القائد السابق للجيش، ومرشح المعارضة فى انتخابات الرئاسة جان مارى ميشيل موكوكو 20 عاما يوم الجمعة بتهمة انتهاك أمن الدول وحيازة أسلحة دون ترخيص.





واحتل موكوكو المركز الثالث فى انتخابات الرئاسة التى جرت فى مارس 2016 وفاز فيها الرئيس دينيس ساسو نجيسو وانتقدتها أحزاب المعارضة ودول أجنبية بسبب ما شابها من مخالفات – وفقا لما نشرته "رويترز"





واعتقل موكوكو فى يونيو 2016، واتهم ممثلو الإدعاء موكوكو وعدة متهمين آخرين بجمع أسلحة منذ عام 2005 بهدف الإطاحة بنظام حكم ساسو نجيسو. وحُكم على المتهمين المشاركين لموكوكو بالسجن 20 عاما.





وأمام المدانين الآن 3 أيام للطعن في الحكم، وقال أنصار موكوكو إن محاكمته محاولة من ساسو نجيسو لاستخدام القضاء لكبت المعارضة. ويحكم ساسو نجيسو ذلك البلد الغنى بالنفط الواقع فى وسط أفريقيا منذ 38 عاما بشكل متواصل باستثناء خمس سنوات.





وأجرى الرئيس استفتاء في 2015 غير الدستور مما سمح له بالسعي للفوز لفترة رئاسية ثالثة، مما أدى إلى احتجاجات قتلت فيها قوات الأمن ما لا يقل عن 18 شخصًا.