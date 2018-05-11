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756 مليون جنيه إجمالي تداول السندات فى البورصة خلال الأسبوع الجاري

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:15 م
756 مليون جنيه إجمالي تداول السندات فى البورصة خلال الأسبوع الجاري
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عبدالرحمن العويسى
 
بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات فى البورصة خلال تعاملات الأسبوع نحو 756 مليون جنيه هذا الربع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع الماضى 712 ألف سند تقريبا.

واستحوذت الأسهم على 89.83% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.17% خلال الأسبوع الحالى.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11.039.44 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 172.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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