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وزير الخارجية الألماني: ندين التصعيد الإيراني ضد إسرائيل

الخميس 10/مايو/2018 - 01:31 م
وزير الخارجية الألماني: ندين التصعيد الإيراني ضد إسرائيل
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أسماء العزب
 
دان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الاستفزاز الإيراني لإسرائيل.

ودعا "ماس"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، اليوم الخميس، لعدم التصعيد بين إيران وإسرائيل، مؤكدا أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير الخارجية الألماني لروسيا تأتي لمناقشة الوضع فى شرق أوكرانيا وسوريا، وبحث العلاقات الألمانية الروسية مع نظيره الروسى، سيرجى لافروف.

ويُذكر أن لافروف وماس، الذى تولى منصب وزير الخارجية الألمانى فى مارس الماضي، أجريا أول اتصال هاتفى بينهما فى أواخر شهر أبريل الماضى وناقشا خلاله الوضع فى سوريا إلى جانب اتخاذ مزيد من الخطوات فيما يخص صيغة نورماندى التى تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.
المزيد عن: يدين وزير خارجية المانيا واسرائيل ضد سورى التصعيد الإيراني إسرائيل
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