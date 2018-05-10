ما لا تعرفه عن رائد الواقعية في السينما المصرية صلاح أبوسيف

تحل اليوم الخميس، الذكرى الثالثة بعد المائة، على رحيل المخرح صلاح أبو سيف رائد الواقعية في السينما المصرية.





وفي السطور المقبلة، يستعرض " الفجر الفني " ١٠ معلومات عن أبوسيف





١-وُلد صلاح أبو سيف في يوم 10 مايو عام 1915، في محافظة بنى سويف مركز الواسطى قرية الحومة.





٢-عمل أبو سيف في بداياته في شركة النسيج بمدينة المحلة الكبرى، إلى جانب اشتغاله بالصحافة الفنية في نفس الوقت.





٣-في فترة عمله في المحلة، درس فروع السينما، وأخرج عدد من المسرحيات لفريق هواة من العاملين بالشركة.





٤-عمل صلاح أبو سيف بالمونتاج في ستوديو مصر، ثم أصبح رئيساً لقسم المونتاج بالأستوديو لمدة عشر سنوات.





٥- عمل صلاح أبو سيف كمساعد أول للمخرج كمال سليم في فيلم "العزيمة" وهو الفيلم الواقعي الأول في السينما المصرية.





٦-قدم أبوسيف في عام 1946 تجربته الإخراجية الأولى في السينما، فيلم "دائما في قلبي" المقتبس عن الفيلم الأجنبي "جسر واترلو"، وكان من بطولة عقيلة راتب وعماد حمدي ودولت أبيض.





٧-تأثر أبوسيف بتيار الواقعية الجديدة في السينما الإيطالية، وعليه قام بإخراج النسخة المصرية من فيلم "الصقر"، وهو من بطولة عماد حمدي وسامية جمال وفريد شوقي.





٨-ساهم أبوسيف في صناعة السينما العراقية، حيث أخرج فيلم "القادسية" عام 1982 م والذي اشترك فيه العديد من الفنانين العرب ومن بينهم، سعاد حسني وعزت العلايلي وشذى سالم وليلى طاهر ومحمد حسن الجندي وهالة شوكت وكنعان وصفي.





٩-حرص أبو سيف على المشاركة في كتابة سيناريوهات جميع أفلامه، حيث كان يعتبر كتابة السيناريو أهم مراحل إعداد الفيلم.





١٠- عين أبوسيف رئيسًا لأول شركة سينمائية قطاع عام وهي "فيلمنتاج" في الفترة من 1961 وحتى 1965.





١١-قدّم صلاح أبو سيف، أربعين فيلمًا أشهرها: "بداية ونهاية، المواطن مصري، شباب امرأة، الزوجة الثانية".





١٢- حصل أبوسيف على العديد من الجوائز والأوسمة، وشاركت أفلامه في الكثير من المهرجانات العربية والعالمية الهامة.





١٣-رحل صلاح أبو سيف عن عالمنا في 22 يونيو 1996.