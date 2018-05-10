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ما لا تعرفه عن رائد الواقعية في السينما المصرية صلاح أبوسيف

الخميس 10/مايو/2018 - 05:46 ص
ما لا تعرفه عن رائد الواقعية في السينما المصرية صلاح أبوسيف
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شيماء عطية
 
تحل اليوم الخميس، الذكرى الثالثة بعد المائة، على رحيل المخرح صلاح أبو سيف رائد الواقعية في السينما المصرية.

وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن أبوسيف

١-وُلد صلاح أبو سيف في يوم 10 مايو عام 1915، في محافظة بنى سويف مركز الواسطى قرية الحومة.

٢-عمل أبو سيف في بداياته في شركة النسيج بمدينة المحلة الكبرى، إلى جانب اشتغاله بالصحافة الفنية في نفس الوقت.

٣-في فترة عمله في المحلة، درس فروع السينما، وأخرج عدد من المسرحيات لفريق هواة من العاملين بالشركة.

٤-عمل صلاح أبو سيف بالمونتاج في ستوديو مصر، ثم أصبح رئيساً لقسم المونتاج بالأستوديو لمدة عشر سنوات.

٥- عمل صلاح أبو سيف كمساعد أول للمخرج كمال سليم في فيلم "العزيمة" وهو الفيلم الواقعي الأول في السينما المصرية.

٦-قدم أبوسيف في عام 1946 تجربته الإخراجية الأولى في السينما، فيلم "دائما في قلبي" المقتبس عن الفيلم الأجنبي "جسر واترلو"، وكان من بطولة عقيلة راتب وعماد حمدي ودولت أبيض.

٧-تأثر أبوسيف بتيار الواقعية الجديدة في السينما الإيطالية، وعليه قام بإخراج النسخة المصرية من فيلم "الصقر"، وهو من بطولة عماد حمدي وسامية جمال وفريد شوقي.

٨-ساهم أبوسيف في صناعة السينما العراقية، حيث أخرج فيلم "القادسية" عام 1982 م والذي اشترك فيه العديد من الفنانين العرب ومن بينهم، سعاد حسني وعزت العلايلي وشذى سالم وليلى طاهر ومحمد حسن الجندي وهالة شوكت وكنعان وصفي.

٩-حرص أبو سيف على المشاركة في كتابة سيناريوهات جميع أفلامه، حيث كان يعتبر كتابة السيناريو أهم مراحل إعداد الفيلم.

١٠- عين أبوسيف رئيسًا لأول شركة سينمائية قطاع عام وهي "فيلمنتاج" في الفترة من 1961 وحتى 1965.

١١-قدّم صلاح أبو سيف، أربعين فيلمًا أشهرها: "بداية ونهاية، المواطن مصري، شباب امرأة، الزوجة الثانية".

١٢- حصل أبوسيف على العديد من الجوائز والأوسمة، وشاركت أفلامه في الكثير من المهرجانات العربية والعالمية الهامة.

١٣-رحل صلاح أبو سيف عن عالمنا في 22 يونيو 1996.
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