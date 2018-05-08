مصر × يوم.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف تفاصيل جديدة عن مذبحة "فيلا الرحاب"

شهدت مصر على مدار 24 ساعة العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها ما أكده النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب بإن مطالبته بإسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام يهدف للحفاظ على الأمن القومي.

باحث سياسي: إيران اختارت الكذب على المجتمع الدولي وسعت لامتلاك نووي

قال عاطف عبد الجواد، الباحث السياسي، إن "ترامب أكد أن إيران اختارت الكذب على المجتمع الدولي، وسعت لامتلاك نووي، وأن الإدارة الأمريكية تملك أدلة على ذلك".

وأضاف "عبد الجواد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، أن "ترامب وقع أمرًا اقتصاديًا فوريًا على توقيع عقوبات على إيران، وبذلك العقوبات ستشمل أي شركة ستتعامل مع إيران تجاريًا"، موضحًا أن "تلك العقوبات هي التي وقعت عليها قبل توقيع الاتفاق النووري".

وأوضح أن "العقوبات التي وقعها ترامب تحتاج لـ120 يومًا حتى تصبح سارية المفعول، وهل سيتمكن الأوربيون على إقناع إيران بتبديد القلق الأمريكي، والأمر سيختلف الفترة المقبلة"، موضحًا أن "إيران عليها قبول تعديل الاتفاقية النووية حتى يعود ترامب للاتفاق".

نائبة: قانون الأحوال الشخصية القديم يسبب آذية للطفل

قالت شادية ثابت عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية القديم يسبب أذية للطفل، بسبب المشاجرات التي تنشب بين الأب والأم، موضحة أن القانون الجديد أهم حاجة لدينا فيه هو الطفل.

وأضافت في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN" مع سوزان شرارة، أن القانون يحمي السيدة ويجعل الاهتمام بالطفل في الدرجات القصوى، مضيفًا أن القانون الجديد ينظم الرعاية المشتركة للطفل بين الأم والأب، ولا يعتدي أحد على حق الأخر.

وأكدت أن القانون لا يجور على طرف في صالح الأخر، ونحن نحافظ على نفسية الطفل في القانون، وبدلًا من العيش في الشارع يذهب الابن لبيت جده أو جدته.

"بكري" عن مطالبته بإسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام: قضية أمن قومي

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مطالبته بإسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام يهدف للحفاظ على الأمن القومي.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الإعلام القومي سواء كان صحافة قومية أو "ماسبيرو" قضية أمن قومي لمصر؛ لكونها تدافع عن ثوابت الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، موضحًا أن وجود ديون تتجاوز الـ36 مليار جنيه على الهيئة الوطنية للإعلام يثقل كاهل الهيئة الوطنية بالديون، ويصبح حائل دون تحقيق التطوير الذي ننشده لـ ماسبيرو.

وتابع، أن الدولة بحاجة لإعلام قومي؛ لكونه يهدف لوعى الناس، وصد المخاطر المحيطة بالمجتمع ومواجهة المعارك.





وزير الري الأسبق: الرئيس الأوغندي قادر على تحريك المفاوضات حول اتفاقية عنتيبي

قال محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن أوغندا تمثل أهمية مثلها مثل أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن الرئيس الأوغندى قادر على تحريك المفاوضات حول اتفاقية عنتيبي في اتجاه معين لما يمتلكه من ثقل سياسي في القارة.

وأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" مساء الثلاثاء، أن مصر تريد أن تكون القرارات الخاصة بحوض النيل بالتوافق وليس الأغلبية، مؤكدا أن مياه النيل بالنسبة لمصر أمن قومي وأي مساس بحصتها يؤثر اقتصاديًا وسياسيًا.

ونوه أن كلام الرئيس الأوغندي في المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد عدم رضاه عن مواقف أثيوبيا تجاه قضية سد النهضة.

ولفت إلى أن مصر تعمل الأن في اتجاهين لمواجهة سد النهضة الأول فني لإيجاد حلول وبدائل والثاني سياسي، منوها أن مشكلة سد النهضة أنه سيزيد سنوات الجفاف من 7 إلى 9 سنوات وهذا سيحدث خلال 15 عاما، علاوة عن أن مصر تعاني من أزمة مياه الأن.

مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف تفاصيل جديدة عن مذبحة "فيلا الرحاب"

أكد اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه منذ حدوث واقعة أسرة الرحاب، قال إنها حادث جنائي وليس انتحار.

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن بعض الشواهد تؤكد أن مرتكبي الحادث بعض المترددين على المنزل، أو المعروف أنهم يترددوا على المنزل دون إثارة كلاب الحراسة، ولايوجد أي استخدام عنف لدخول الفيلا، مشيرًا إلى أن مسرح الجريمة يؤكد أن هناك جناة، لكن عدم وجود أثار وبصمات وشهود، واستخدام الحيطة القوية في بعض الأمور، إلا أن هناك بعض الخيوط التى قد تمكن من الوصول للجاني، منوهًا إلى أن الشرطة تُشير لإقتراب التوصل للجاني.

وتابع، أن الحديث عن تورط شخصيات هامة في الواقعة لانستطيع أن نؤكده، لكن هناك علامات توصلت إليها الأجهزة الأمنية لكن لايمكن الإفصاح عنها إلا بعد انتهاء جميع التحريات، موضحًا أن بعض التحقيقات أكدت ضلوع أشخاص في هذه الواقعة من خلال الاتصالات التليفونية التى سبقت وقوع الحادث.

ونوه، إلى أن الإعلان عن أن الواقعة انتحار من البداية؛ لكون هناك صعوبة في التوصل للجاني حتى لايقوم المواطنين بالبحث كثيرًا عن الواقعة فلم تعلق الأجهزة الامنية على الحديث عن أن الواقعة انتحار، مشددًا على أنه لايمكن لضابط أن يُدلي بتصريحات حول أن الواقعة انتحار.