ارتفاع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء بالبنوك والسوق السوداء

ارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى منتصف التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بين قرش و5 قروش مقارنة بمستواه في الصباح.





ورفع البنك الأهلي سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.





وزاد سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 3 قروش إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.





ورفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.





وارتفع سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 4 قروش إلى 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.





وزاد سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول 5 قروش إلى 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.





وزاد سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس قرشين إلى 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.





ورفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء الدولار قرشا واحدا إلى 17.70 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.79 جنيه.





واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.





وحافظ سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر على مستواه عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.





وفي بنك البركة وصل سعر الدولار إلى 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.





وفى السوق الموازى ارتفع متوسط السعر من 17.75 جنيه إلى 17.78 جنيه.