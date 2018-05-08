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جيهان السادات تدعم مشروع "عنبر ج" لطلاب آداب إعلام عين شمس

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:20 م
جيهان السادات تدعم مشروع عنبر ج لطلاب آداب إعلام عين شمس
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آيات عامر
 
دعمت السيدة جيهان السادات مشروع تخرج لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، والذي حمل عنوان "عنبر ج"، معربة عن سعادتها بالفكرة ولمساعدتهم للمرضي النفسيين، قائلة: "المرض النفسي ليس وصمة عار أبدا إنما بالعكس المرضي النفسيين يحتاجون للدعم والمساعدة من قبل جميع فئات المجتمع". 


وكان قد قدم عدد من طلاب قسم إعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، مجلة بعنوان "عنبر ج"، في إطار مشروعات التخرج التي يقوم بها القسم تحت إشراف الدكتور أستاذ أحمد سامح رئيس تحرير اخبار اليوم سابقا، والدكتورة نسمة محمد المعيدة بكلية الاداب قسم إعلام. 

جاء اسم المجلة "عنبر ج"، إشارة إلى الحالات الخاصة بمستشفى العباسية للصحة النفسية، والذي  يهدف إلى رفض المعتقدات والموروثات الخاطئة الشائعة في المجتمع تجاه المريض النفسي بوصفه إنسان "مجنون"، في رسالة من فريق إعداد المجلة أن "المرض النفسي مش وصمة عار".



المزيد عن: عين شمس عنبر جيهان السادات الموازنة الاستثمارية آداب إعلام
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