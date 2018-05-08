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عبدالعزيز السيد: المنتج المحلي لايمكنه منافسة الدواجن الكاملة المستوردة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:11 م
عبدالعزيز السيد: المنتج المحلي لايمكنه منافسة الدواجن الكاملة المستوردة
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رقية جمال
 
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن الغرفة افتتحت فرع رابع لمعرض "رمضان كريم" في المرج اليوم، بخصومات من 10-30% لكافة السلع المعروض بالمعرض بما فيها الدواجن، مشددًا على أن السلع متوافرة وبأسعار مناسبة، مناشدًا المواطنين بعدم التكالب على المعارض.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن المنتج المحلي لايمكنه منافسة الدواجن الكاملة المستوردة؛ لكون الشركة القابضة تقدمها بـ 19 جنيه، بينما الدولة تدعمها بما لايقل عن 10 جنيهات، بالإضافة لعدم أخذ التعريفة الجمركية عليها، بينما هناك تخفيضات تصل لـ 8 جنيهات على أسعار البانية عن سعر السوق، و7 جنيهات على أسعار الأوراك بمعارض الغرفة.

وتابع، أن سعرالدواجن في المزرعة يبلغ 26 جنيه يتم بيعها بـ 29-30 جنيه حسب المنطقة التى يباع بها، بينما هناك إنخفاض في أسعار البيض حيث يبلغ سعر البيض في المزرعة 27 جنيه، يتم بيعه بـ 31 جنيه للكرتون، وأسعار الفراخ المذبوحة المعبأة 37 جنيه.
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